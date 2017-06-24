Маклаков: судья матча Мексика — Россия был какой-то странный

Актёр театра и кино, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал поражение сборной России от Мексики (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017.
«Обидно. Не получилось то, на что рассчитывали ребята и Черчесов. Футбол — странная штука, где одна ошибка может решить всё. Сегодня исход не в нашу пользу решили две ошибки. Уровень мастерства разный, мексиканцы индивидуально очень сильны. Мы же могли рассчитывать лишь на неожиданный взрыв наших нападающих, однако ни Смолов, ни Полоз, ни тем более Бухаров, не смогли хорошо сыграть, хотя на последнего много играли. Рост не всегда имеет значение, ключ к успеху — мастерство.
Судейские ошибки? Я не сторонник говорить об арбитрах, потому что не они главные в игре, а всё-таки команды. Они всегда ошибались и будут ошибаться в дальнейшем. Да, они могут повлиять на судьбу матча, но, если команда заряжена на победу, ни один судья не сможет помешать победить.
Да, ошибки были, арбитр какой-то странный. Вообще, судейство на Кубке конфедераций оставляет желать лучшего. В других матчах тоже было очень много ошибок. Ввели систему видеоповторов, и, если бы к ней обратились в эпизоде с падением Жиркова, может быть, увидели бы нарушение. Однако судья посчитал, что для него это неважно. Однако он последняя инстанция для мотивировки поражения», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фахадом Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии.