Рябинский: не надо расстраиваться, ну не наш это вид спорта — футбол

Вице-президент Федерации профессионального бокса России, глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился мнением о выступлении сборной России по футболу на домашнем Кубке конфедераций, где ей не удалось выйти из группы.
«Не надо расстраиваться. Ну не наш это вид спорта футбол. Был когда-то наш. Хотя футболистам такие деньги огромные не платили. За страну люди играли, а не за деньги», — написал Рябинский в своём аккаунте в «Твиттере».
Сборная России проиграла Мексике и завершила борьбу на Кубке конфедераций — 2017