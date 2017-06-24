Промес прибыл на сбор «Спартака» в Австрии

«Спартак» провёл первую тренировку на сборе в австрийском Филлахе, информирует официальный сайт красно-белых.
После возвращения из отпуска к работе с московской командой приступил полузащитник Квинси Промес. Как сообщил медицинский штаб красно-белых, голландский хавбек здоров и в ближайшие дни составит компанию партнёрам по команде. Пока для него приготовлена специальная программа тренировки.
Кроме Промеса, вне общей группы «Спартака» трудился защитник Георгий Тигиев, у которого накануне контрольного матча с «Чертаново» (2:1) был выявлен спазм мышц бедра. По мнению врачей клуба, уже в скором времени Тигиев приступит к занятиям с полноценной нагрузкой.