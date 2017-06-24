Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Очоа: считаю, что сборная России могла перевернуть ход матча

24 июня 2017, суббота. 22:43. Футбол

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился впечатлениями от победы над командой России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.

«Россия — тяжёлый соперник. Всё-таки они играли дома. В целом выступали в серьёзной группе. Португалия и Новая Зеландия — достойные команды. Сегодня мы чувствовали себя более уверенно, у команды многое получалось. После забитого гола сборная России не расслабилась и продолжила хорошо играть. Они бегали все 90 минут, поэтому нам было трудно.

Нам есть что улучшить. Собираемся работать над ошибками, чтобы добиться лучшей игры. Считаю, что Россия могла перевернуть ход матча, так как у неё было мощная поддержка болельщиков. Сложно играть, когда весь стадион против тебя. Считаю, справились с огромным стрессом. В полуфинале для нас не важно, кто будет соперником — Чили или Германия. Мы готовы к любой команде", — передаёт слова Очоа корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.

Мутко: мне нравится команда, которую строит Черчесов, и я буду с ней
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная России — Футбол Гильермо Очоа Болельщики — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
24 июня 2017, суббота
23:04 Овечкин: сборная России очень достойно выглядела на фоне чемпионов континентов
23:04 Аджоев представил игрокам тульского «Арсенала» Божовича
22:59 Сборная России показала максимальную скорость атакующих действий на КК-2017
22:49 Ерохин после матча с Мексикой поменялся футболками с Хавьером Эрнандесом
22:43 Очоа: считаю, что сборная России могла перевернуть ход матча
22:39 «Барселона» в честь 30-летия Месси показала, как менялся имидж игрока
22:37 Ари: могу получить российский паспорт в ближайшие месяцы, процесс возобновился
22:24 «Марсель» объявил о переходе Жермена из «Монако»
22:23 Промес прибыл на сбор «Спартака» в Австрии
22:21 Хавьер Эрнандес: честно, сборная России — мощная команда, достойная
22:16 Смолов не сдержал слёз после проигрыша мексиканцам на Кубке конфедераций
22:03 Кудряшов: я решил играть без защитной маски под свою ответственность
22:01 Черчесов: в моральном плане сборная России сделала шаг вперёд
21:54 Перейра Данилу: сборная Португалии — единый коллектив, мы в полуфинале!
21:49 Самедов: один пенальти на Смолове был стопроцентный, мы посмотрели видеоповтор
21:47 Эштреков: в моменте со вторым голом Мексики виноват не Акинфеев, а Васин
21:39 Моутинью: сборной Португалии приятна поддержка российских болельщиков
21:37 Роналду делит второе место в списке лучших бомбардиров европейских сборных
21:36 Андре Силва: сборной Португалии неважно, с кем играть в полуфинале КК-2017
21:35 Нету: поле на стадионе в Петербурге стало лучше, оно в хорошем состоянии
21:32 Манчини: до последнего верил, что Россия дойдёт до финала Кубка конфедераций
21:30 Дубль Бодула принёс «Амкару» победу над «Алюминием» в контрольном матче
21:28 Рябинский: не надо расстраиваться, ну не наш это вид спорта — футбол
21:27 Кришито: доволен решением Манчини и попытаюсь оправдать возложенные надежды
21:24 Отмена вечеринки после финала Лиги чемпионов обошлась «Ювентусу» в € 400 тыс.
21:22 Манчини: Кришито идеально подходит на роль капитана «Зенита»
21:22 Маклаков: судья матча Мексика — Россия был какой-то странный
21:18 Булыкин: репетиция чемпионата мира не удалась
21:14 Ерохин: сборная России должна была выигрывать у Мексики, всё было в наших руках
21:14 Новая Зеландия — Португалия — 0:4. Видеообзор матча Кубка конфедераций — 2017
21:10 Канунников: сборная России и вдесятером смотрелась молодцом
21:09 Мексика — Россия — 2:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций — 2017
21:04 Вуд: сборная Новой Зеландии приобрела опыт на Кубке конфедераций
21:03 Глушаков: отношение болельщиков уже лучше, у сборной России всё впереди
21:01 Дворкович: взял на память майку Акинфеева, он блестящий вратарь
21:00 Кержаков: лучшими в сборной России на Кубке конфедераций были Головин и Жирков
20:58 ЦСКА проиграл «Штурму» в контрольном матче, несмотря на гол Чалова
20:56 Жирков: злого умысла бить игрока сборной Мексики у меня не было
20:53 «Зенит» проиграл при Манчини второй матч подряд
20:53 Акинфеев: ну что мне, пойти повеситься?
20:51 Чемпион мира по карате: оценил удар Акинфеева, попади он выше – был бы нокаут
20:49 Главный тренер сборной Новой Зеландии: нас ждёт большое будущее
20:46 Смолов: игроки сборной России сейчас сами больше всего переживают
20:43 Нигматуллин: по Акинфееву будет решать тренерский штаб, пора давать шанс молодым
20:42 Мутко: мне нравится команда, которую строит Черчесов, и я буду с ней
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сборная снова облажалась. Кто виноват?
Архив →
© championat.com, 2000–2017