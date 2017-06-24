Очоа: считаю, что сборная России могла перевернуть ход матча

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился впечатлениями от победы над командой России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
«Россия — тяжёлый соперник. Всё-таки они играли дома. В целом выступали в серьёзной группе. Португалия и Новая Зеландия — достойные команды. Сегодня мы чувствовали себя более уверенно, у команды многое получалось. После забитого гола сборная России не расслабилась и продолжила хорошо играть. Они бегали все 90 минут, поэтому нам было трудно.
Нам есть что улучшить. Собираемся работать над ошибками, чтобы добиться лучшей игры. Считаю, что Россия могла перевернуть ход матча, так как у неё было мощная поддержка болельщиков. Сложно играть, когда весь стадион против тебя. Считаю, справились с огромным стрессом. В полуфинале для нас не важно, кто будет соперником — Чили или Германия. Мы готовы к любой команде", — передаёт слова Очоа корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.