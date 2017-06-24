Скаут хоккейной сборной России: отечественные столярные изделия стабильно убоги

Скаут хоккейной сборной России по Северной Америке Сергей Федотов поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций, в котором сборная России уступила команде Мексики (1:2), после чего завершила выступление на турнире.
«А столярные изделия отечественной сборки, которые считают себя, наверное, знатными ногомячистами, стабильны в своей убогости. Полностью посмотрел две игры team Russia, чтобы не быть голословным», — написал Федотов на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
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