Определились все полуфиналисты чемпионата Европы по футболу — 2017 U21

Молодёжная сборная Италии победила сверстников из Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2017 U21.
Встреча проходила в Тыхы (Польша) на стадионе «Мейски» и завершилась со счётом 1:0. На исходе получаса игры отличился Федерико Бернардески.
В другом матче группы С сборная Дании победила команду Чехии со счётом 4:2.
В полуфиналах турнира Испания встретится с Италией, а Англия сыграет с Германией.
Итоговое турнирное положение в группе С: 1. Италия — 6 очков; 2. Германия — 6; 3. Дания — 3; 4. Чехия — 3.