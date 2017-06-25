Божович подписал контракт с «Арсеналом» на 1 год, с опцией продления на сезон

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович заключил контракт с клубом на один год с опцией продления ещё на год, об этом сообщил генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов.
«Сегодня официально состоялось подписание контракта между нашим клубом и новым главным тренером Миодрагом Божовичем. Соглашение заключено со системе (1+1). Миодраг работает с командой начиная с 15 июня, тот сбор который мы провели в Туле был проведен согласно его плану. Последние две недели Божович занимался аналитической работой, просматривал игры, подбирал новых игроков и разрабатывал планы на сбор, который сегодня стартовал в Австрии. Мы же закрывали последние юридические вопросы. И сегодня официально были подписаны все документы с ним и его двумя помощниками», — приводит слова Дмитрия Балашова официальный сайт клуба.