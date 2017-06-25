Ди Бьяджо: было больно слушать, как игроков Италии U21 называют испорченными

Главный тренер молодёжной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо поделился впечатлениями от победы над сверстниками из Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2017 U21. Встреча проходила в Тыхы (Польша) на стадионе «Мейски» и завершилась со счётом 1:0.
«Парни показали отличный футбол. Мы пробовали играть по схеме 4-4-2, на матч с Германией решено было выбрать именно её. Я знаю, на что способна эта команда, а потому сохранял спокойствие даже после поражения от Чехии.
Журналисты должны критиковать, я это знаю, но меня раздражало то, что люди называли моих игроков испорченными людьми. Это было то, чего я не мог терпеть, поскольку я работаю с ними семь лет, и мне было больно понимать, что многие не могли увидеть их настоящие качества — как футбольные, так и человеческие», — цитирует тренера Football Italia.