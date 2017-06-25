«Арсенал» готов предложить £ 21 млн за полузащитника сборной Германии Горецку

«Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Шальке» и сборной Германии Леона Горецку. «Канониры» готовы предложить за немецкого футболиста £ 21 млн (€ 24 млн), пишет Sky Sports.
Контракт Горецки с «Шальке» истекает летом 2018 года. Ранее сообщалось, что «кобальтовые» готовы поднять 22-летнему футболисту зарплату с € 3 млн до € 8 млн в год, чтобы удержать его в своих рядах.
В услугах Горецки, помимо «Арсенала», заинтересованы ещё несколько ведущих команд Европы. Немецкие СМИ, в частности, писали о заинтересованности мюнхенской «Баварии».