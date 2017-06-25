Арбелоа объяснил, почему решил закончить карьеру в 34 года

Экс-защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа, который на днях объявил о завершении карьеры, объяснил причины этого решения.
«Многие просили меня продолжать карьеру, говоря, что я по-прежнему нахожусь в хорошей форме, но дело не в этом. Для меня футбол — это сражения изо дня в день, нужно биться в каждом матче и на каждой тренировке.
Возможность продолжить карьеру в Китае или США меня не интересует. Пришло время закончить, потому что я не хочу „доигрывать“. Я всегда думал, что буду продолжать играть до тех пор, пока меня держат ноги, но, в конце концов, всё упёрлось в психологию и мотивацию. Прошлый сезон получился не таким, как я хотел, поэтому нужно быть честным с самим собой», — цитирует Арбелоа Marca.
34-летний Арбелоа является воспитанником мадридского «Реала». Он выступал за «Депортиво» из Ла-Коруньи (2006-2007) и «Ливерпуль» (2007-2009), прежде чем вернуться в «Реал». Минувший сезон Арбелоа провёл в «Вест Хэме», за который сыграл 4 матча.