Тренер «Тенерифе»: во втором тайме «Хетафе» ни минуты не играл в футбол

Главный тренер «Тенерифе» Хосе Льюис Марти поделился впечатлениями от поражения в ответном матче финала плей-офф испанской Сегунды с «Хетафе». Встреча проходила в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:1.
«Я испытываю огромное чувство беспомощности и гнева, потому что считаю, что жизнь была очень несправедлива по отношению к нашей команде и болельщикам. Мы заслуживали награды за потраченные усилия. И всё же я горжусь футболистами, которые оставили на поле все свои силы. Моя команда играла хорошо, а соперник забил первой же атакой. Во втором тайме „Хетафе“ не играл в футбол ни единой минуты», — цитирует тренера Football Espana.
В первом матче «Тенерифе» на своём поле победил со счётом 1:0. «Хетафе» по сумме двух игр оказался сильнее и вышел в Примеру.