Лебедев: англичане в очередной раз пытаются оказать давление на Россию

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировали появившуюся в английском издании Daily Mail информацию о том, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
«Предпринимается очередная попытка оказать давление на Россию перед чемпионатом мира, который пройдёт у нас в 2018 году. Англичане проиграли право проведения турнира. Они ведь претендовали на то, чтобы принять чемпионат, но выбор был сделан в пользу России. К тому же политическая ситуация в мире настроена против нас. А спорт является одним из главных оружием давления.
Это будет продолжаться до тех пор, пока провокаторов не посадят за решётку. Правильный ответ на все обвинения – допинг-пробы у российских футболистов взяты, и они дали отрицательный результат, что подтвердило ФИФА», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.