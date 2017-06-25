Пицци: надеюсь, у сборной Чили будет возможность посмотреть Санкт-Петербург

Хуан Антонио Пицци, главный тренер сборной Чили, выступающей на Кубке конфедераций — 2017,поделился впечатлениями от России.
«Мы очень ждём возвращения в Россию в следующем году. Мы просто поражены оказанным приёмом, особенно в Казани — он был буквально королевским. К сожалению, нам не удалось попробовать русскую кухню. У нас было не так много времени, чтобы осмотреться. Надеюсь, что у нас будет возможность посмотреть Санкт-Петербург», — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, что финал Кубка конфедераций состоится 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург».
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