Постекоглу: я расстроен, сборная Австралии хотела выйти из группы

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу подвёл итоги третьего матча группового этапа Кубка конфедераций со сборной Чили (1:1), который состоялся на стадионе «Спартак» в Москве. Австралийцы набрали два очка и финишировали на третьем месте в группе B.
«Мы разочарованы результатом. Турнир был прекрасным с точки зрения организации, объектов. У нас не было никаких проблем. Мы хотели продолжать, выйти из группы – за этим мы и приехали. Изменения в стартовом составе? Мы знали, что группа будет очень тяжёлая. Каждая игра отнимала у нас много сил. У нас было на один день меньше для отдыха после Камеруна. Сегодня нужно было показать, что мы можем, наш лучший уровень против Чили. Надо отдать должное ребятам, они превысили наши ожидания. Думаю, они показали себя очень хорошо. Мы поставили самые высокие цели, планировали играть с элитными командами. Я восхищаюсь тем, как команда Чили выросла за последние годы.
Мы не вышли из группы, и я расстроен. У нас против Германии был медленный старт, но мы это исправили. Против Камеруна игра была равная, и это нам стоило многого. Мы заслуживали большего. Не думаю, что мы добились прогресса, ещё не вышли на желаемый уровень, но будем делать всё для этого. Игроки вынесли из этого матча веру в себя.
И в Сочи, и в Санкт-Петербурге, и в Москве всё было хорошо. Я приехал не для того, чтобы смотреть достопримечательности. Поэтому теперь я просто упакую вещи и поеду домой», — заявил на послематчевой пресс-конференции Постекоглу, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.