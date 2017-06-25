Дракслер: сегодня сборная Германии сделала ещё один шаг к победе в КК-2017

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер прокомментировал победу над сборной Камеруна (3:1) в матче 3-го тура группы В Кубка конфедераций и выход в полуфинал турнира.
«Камерун — не простой соперник. Это особенно проявилось в первом тайме. Но во втором тайме мы выглядели лучше, поэтому и заслужили эту победу. Видеоповторы – это хорошая идея, но новая. Думаю, эта система ещё будет усовершенствована. Момента с красной карточкой я ещё не видел, поэтому судить не могу.
Германия – большая футбольная страна, поэтому болельщики ожидают от нас многого. На этот турнир не поехало много наших футболистов, была образована новая молодая команда. Сегодня мы сделали ещё один шаг к победе. Мы Германия, и Германия должна выиграть.
Я очень горд быть капитаном нашей сборной, тем более что до этого ни разу не надевал капитанскую повязку. Но я всегда стараюсь показывать максимум на поле, и, думаю, сегодня это удалось. Не думаю, что буду капитаном и на чемпионате мира. У нас очень много достойных игроков. Но надеюсь, я буду важной часть команды на этом турнире. Тимо Вернер очень хорошо сегодня сыграл, посмотрим, что его будет ждать в дальнейшем.
Мы были в Сочи и Казани. Сочи мне понравился больше, потому что здесь есть море и это похоже на отпуск. Я рад, что мы остаёмся здесь на полуфинал. Мексика – хорошая команда, которая была бы достойна победы в полуфинале. Именно поэтому это будет очень тяжёлый матч», — передаёт слова Дракслера корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.