«Ницца» объявила о подписании нового контракта с Балотелли

Нападающий Марио Балотелли будет выступать за «Ниццу» в следующем сезоне. Французский клуб на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с 26-летним игроком.
В «Ниццу» Балотелли перебрался летом прошлого года, подписав контракт сроком на один год. Таким образом, в конце июня он стал бы свободным агентом.
В прошлом сезоне в составе «Ниццы» бывший нападающий «Интера», «Манчестер Сити», «Милана» и «Ливерпуля» забил 17 голов в 28 матчах.
«Ницца» в сезоне-2016/17 финишировала на третьей строчке в таблице Лиги 1 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.
Балотелли подписал новый контракт с «Ниццей»