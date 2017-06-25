Комбаров, Джикия, Кутепов, Глушаков и Самедов присоединятся к «Спартаку» 2 июля

Защитники Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия и Илья Кутепов, а также полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов прибудут в расположение «Спартака» после короткого отдыха, вечером 2 июля, сообщается на официальном сайте красно-белых, которые ведут подготовку к новому сезону в Филлахе (Австрия).
Вышеназванные футболисты «Спартака» выступали за сборную России на домашнем Кубке конфедераций.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова не сумели выйти в полуфинал турнира, заняв третье место в группе.
Глушаков: отношение болельщиков уже лучше, у сборной России всё впереди