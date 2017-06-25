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Комбаров, Джикия, Кутепов, Глушаков и Самедов присоединятся к «Спартаку» 2 июля

25 июня 2017, воскресенье. 22:00. Футбол

Защитники Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия и Илья Кутепов, а также полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов прибудут в расположение «Спартака» после короткого отдыха, вечером 2 июля, сообщается на официальном сайте красно-белых, которые ведут подготовку к новому сезону в Филлахе (Австрия).

Вышеназванные футболисты «Спартака» выступали за сборную России на домашнем Кубке конфедераций.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова не сумели выйти в полуфинал турнира, заняв третье место в группе.

Глушаков: отношение болельщиков уже лучше, у сборной России всё впереди
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол ФК Спартак Александр Самедов Георгий Джикия Денис Глушаков Дмитрий Комбаров Илья Кутепов
Новости. Футбол
25 июня 2017, воскресенье
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