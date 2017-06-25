Зобнин: по шесть часов в день провожу в тренажёрном зале

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который не попал в состав сборной России на Кубок конфедераций из-за травмы, рассказал, как проходит процесс реабилитации после операции.
«Самочувствие у меня хорошее. И настрой позитивный. По той простой причине, что самое страшное осталось позади. Итальянские врачи меня хвалят. Видимо, за то, что я усердно, если так можно сказать, тренируюсь и тщательно выполняю все их рекомендации.
Сколько часов в день провожу в тренажёрном зале? Шесть: три утром и три вечером. Устаю, конечно. Но мысли о том, что каждый день и даже каждое упражнение приближают меня к желанной цели — возвращению в футбол, придают мне дополнительные силы и увеличивают эмоциональный запал. С завтрашнего дня часть реабилитации будет связана с занятиями в бассейне.
До меня доходят от болельщиков пожелания скорейшего выздоровления и возвращения в «Спартак». Признаться, даже не ожидал, что такое огромное число людей волнует моя судьба. Говорят, что мысли материальны. А если так, то тогда раны заживут быстрее, чем прогнозируют врачи. Хотя медикам, конечно, виднее. И природу, как говорится, не обманешь», — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».