Лёв: сборная Германии опять испытывала проблемы с реализацией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над сборной Камеруна (3:1) в матче 3-го тура группы В Кубка конфедераций и выход в полуфинал турнира.
«Сегодняшний матч получился очень напряжённым. Думаю, все почувствовали это. По сути, эта игра была первым матчем плей-офф. Мы хотели занять первое место в группе и сделали это. Сборная Германии опять испытывала проблемы с реализацией, но нужно помнить, что у нас молодая команда.
Хорошо, что во втором тайме мы установили контроль над игрой и забили несколько хороших голов. Во второй половине матча всё было как-то по-другому, игра стала даваться легче", — цитирует Лева Kicker.