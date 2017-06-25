Роналду отдал приз игрока матча с Новой Зеландией получившему травму Б. Силве

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком матча 3-го тура группы A c командой Новой Зеландии и получил приз BUD AF Man of the Match, отдал награду полузащитнику Бернарду Силве, информирует пресс-служба сборной Португалии.
Роналду на 33-й минуте матча реализовал пенальти. Встреча, которая проходила на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась победой португальцев со счётом 4:0.
Силва в игре с Новой Зеландией также забил один мяч и получил травму голеностопа, из-за которой был заменён в перерыве.
Фото: www.facebook.com/PORTUGAL/photos
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