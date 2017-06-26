«Торино» хочет арендовать Вермалена у «Барселоны»

«Торино» заинтересован в услугах защитника «Барселоны» Томаса Вермалена, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Туринцы хотели бы взять 31-летнего бельгийца в аренду, однако готовы платить ему только часть зарплаты. Полный оклад Вермалена составляет € 2,5 млн за сезон. В «Торино» надеются, что вторую часть зарплаты защитнику продолжат выплачивать сине-гранатовые.
Контракт Вермалена с «Барсой» действует до 30 июня 2019 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере € 80 млн.
Минувший сезон Вермален провёл в аренде в «Роме», однако из-за частых травм и плохой формы сыграл только 9 матчей в Серии А.