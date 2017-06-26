Флорентино Перес провёл встречу с семьёй Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес встретился с семьёй нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Как сообщает AS со ссылкой на Téléfoot, встреча Переса с родственниками 18-летнего бомбардира состоялась после товарищеского матча между сборными Франции и Англии (3:2), который был сыгран 13 июня на стадионе «Стад де Франс».
Встреча была призвана повлиять на Мбаппе и убедить его перебраться в стан «сливочных».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недавно провёл тайную встречу с Мбаппе, на которой гарантировал форварду значительное игровое время в «Королевском клубе».