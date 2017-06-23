Зидан на тайной встрече пообещал Мбаппе игровое время в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан на прошлой неделе провёл тайную встречу с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе, утверждает L'Equipe.
По информации издания, специалист гарантировал форварду монегасков значительное игровое время с вероятной продажей одного из трёх ведущих игроков мадридской команды, если тот согласится на трансфер. Кроме того, Килиану пообещали, что в «Реале» он быстро превратится в звезду первой величины.
В настоящее время шансы «Реала» заполучить Мбаппе оцениваются высоко, однако есть и другие европейские гранды, которые также проявляют серьёзный интерес к футболисту.
«Реал» достиг устного соглашения с Мбаппе и Доннаруммой