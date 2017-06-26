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Понедельник: когда Смолов один лез на нескольких игроков, это выглядело ужасно

26 июня 2017, понедельник. 09:27. Футбол

Бывший футболист сборной СССР Виктор Понедельник поделился впечатлениями от игры нападающего сборной России Фёдора Смолов на Кубке конфедераций. Российская команда завершила свои выступления, не сумев выйти в полуфинал.

«От него ждали многого. И прежде всего результативной игры. Что получалось на деле? Когда Смолов лез в одиночку на нескольких соперников из Португалии и Мексики, это выглядело ужасно. Ну, там же не парни деревенские стоят, а вполне квалифицированные защитники. Старался Головин, был активен на фланге, но и он был не в состоянии обыграть сразу нескольких соперников. Зачем это делать? Идти в обводку сломя голову? Может, лучше попытаться сыграть через партнёра, когда нет возможности сделать передачу вдоль ворот? В таких матчах, в таких турнирах надо набираться опыта и чему-то учиться. Интересно было бы узнать, чему наши игроки научились в матчах Кубка конфедераций», — цитирует Понедельника Bobsoccer.

Источник: Bobsoccer Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Виктор Понедельник Фёдор Смолов
Новости. Футбол
26 июня 2017, понедельник
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