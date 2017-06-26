В Турции сообщили, что Думбия близок к переходу в «Фенербахче»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия, который прошлый сезон на правах аренды провёл в «Базеле», близок к переходу в «Фенербахче». Как сообщает Skor, ивуариец, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, согласился на трансфер в турецкую команду.
Отмечается, что зарплата Думбия в «Фенербахче» составит € 3 млн в год. В ближайшее время представители «Фенербахче» в Риме окончательно согласуют сделку.
Контракт Думбия с «Ромой» рассчитан до июня 2019 года. Ранее в СМИ сообщалось, что Думбия на правах аренды перейдёт в «Спортинг» с обязательным условием выкупа игрока по окончании сезона за € 6 млн, но в итоге трансфер сорвался.