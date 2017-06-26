Руководство и тренерский штаб «Шальке-04» не собираются расставаться с такими футболистами, как полузащитник Леон Горецка и нападающий Брил Эмболо. Об этом сказал спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель.
«Горецка и Эмболо будут играть в «Шальке-04» и в следующем сезоне, который получится интересным для нашего клуба», — приводит слова Хайделя интернет-издание Sport1.
В услугах Горецки заинтересован не один европейский гранд. В частности, им интересуется мюнхенская «Бавария». Сообщалось также, что лондонский «Арсенал» готов предложить за игрока € 24 млн. Контракт Горецки с «Шальке-04» в силе до лета 2018 года.