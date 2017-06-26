Ли Сеунг Ву: если не буду играть в «Барселоне», поищу другую команду

Полузащитник «Барселоны» Ли Сеунг Ву готов сменить клубную прописку, если ему не обеспечат соответствующую игровую практику в каталонском клубе. 19-летний южнокорейский футболист интересен многим клубам, и в частности дортмундской «Боруссии».
«Я приму наилучшее решение после того, как встречусь с представителями «Барселоны» и выслушаю советы людей. И если не буду играть в «Барселоне», поищу другую команду, которая предложит мне лучшие условия», — приводит слова игрока Yonhap.
Действующее соглашение Ли Сеунг Ву с испанским грандом в силе до лета 2019 года.