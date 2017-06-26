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Ли Сеунг Ву: если не буду играть в «Барселоне», поищу другую команду

26 июня 2017, понедельник. 10:54. Футбол

Полузащитник «Барселоны» Ли Сеунг Ву готов сменить клубную прописку, если ему не обеспечат соответствующую игровую практику в каталонском клубе. 19-летний южнокорейский футболист интересен многим клубам, и в частности дортмундской «Боруссии».

«Я приму наилучшее решение после того, как встречусь с представителями «Барселоны» и выслушаю советы людей. И если не буду играть в «Барселоне», поищу другую команду, которая предложит мне лучшие условия», — приводит слова игрока Yonhap.

Действующее соглашение Ли Сеунг Ву с испанским грандом в силе до лета 2019 года.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Барселона
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26 июня 2017, понедельник
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