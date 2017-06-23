Агент: «Боруссия» Д ведёт переговоры с «Барселоной» по Ли Сеунг Ву

Агент 19-летнего атакующего полузащитника «Барселоны» Ли Сеунг Ву подтвердил информацию о том, что в услугах его клиента заинтересована дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб уже общался с испанским грандом на этот счёт.
«Клубы контактировали друг с другом. В данный момент «Боруссия» ведёт переговоры с «Барселоной» по Ли Сеунг Ву», — приводит слова агента интернет-портал Goal.
Кроме того, интерес к южнокорейскому футболисту проявляет и «Шальке-04».
Действующее соглашение игрока с «Барселоной» рассчитано до лета 2019 года.