Зарплата Паредеса в «Зените» может составить около € 3,5 млн в год

Пабло Саббаг, агент полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, прибыл в Италию для завершения перехода аргентинского футболиста в «Зенит». Как сообщает Forzaroma.info, представитель 22-летнего Паредеса уже обсудил с руководством клуба из Санкт-Петербурга условия контракта игрока с заработной платой около € 3,5 млн в год.
«Зенит» также ведёт переговоры с «Ромой» о переходе греческого защитника Костаса Маноласа.
Как сообщалось ранее в итальянских СМИ, в сумме оба футболиста обойдутся сине-бело-голубым в € 65 млн.
Источник: «Зенит» договорился с «Ромой» о трансферах Паредеса и Маноласа