Бернарду Силва и Рафаэль Геррейро пропустили тренировку сборной Португалии

Сборная Португалии провела тренировку в Санкт-Петербурге перед отправлением в Казань, где действующие чемпионы Европы встретятся с командой Чили в рамках полуфинала Кубка конфедераций — 2017.
Как сообщает Record, тренировку португальской сборной пропустили полузащитник Бернарду Силва и защитник Рафаэль Геррейро.
Силва получил травму в матче с командой Новой Зеландии (4:0), а Геррейро — в матче со сборной России (1:0).
Полуфинальный матч Кубка конфедераций Португалия — Чили состоится 28 июня на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:00 мск.
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