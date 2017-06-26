Гути: Асенсио – намного более классный футболист, чем я

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути высоко оценил талант хавбека команды Марко Асенсио.
«Асенсио – намного более классный футболист, чем я. У Марко отличный футбольный интеллект, а его потенциал не имеет пределов. Его будущее будет зависеть от того, что он захочет сделать в мире футбола», — приводит слова Гути Onda Cero.
В минувшем сезоне Асенсио сыграл в 23 матчах Примеры, выйдя на поле в основном составе в 11 играх. Футболист стал автором 3 голов и 2 результативных передач. Кроме того, в финальном матче Лиги чемпионов он забил гол и способствовал победе своей команды над «Ювентусом» со счётом 4:1.