Георгиев сообщил, что может перейти в тульский «Арсенал»

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев сообщил, что может продолжить карьеру в тульском «Арсенале», который недавно возглавил Миодраг Божович.
«Я ещё не решил, останусь ли в «Оренбурге». У меня есть несколько вариантов продолжения карьеры в высшем российском дивизионе.
«Арсенал»? Мы ведём переговоры. Я надеюсь, что мы достигнем соглашения. Я хотел бы работать с Божовичем. Он, несомненно, специалист высокого уровня и может добиться хороших результатов с «Арсеналом», — заявил 35-летний болгарский полузащитник, который ранее выступал за «Ахмат», «Амкар» и «Рубин».
35-летний болгарский футболист Георгиев хочет продлить контракт с «Оренбургом»