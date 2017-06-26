Агент: существует вероятность, что Ачерби перейдёт в «Зенит»

Аугусто Карпеджани, агент защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби, подтвердил, что 29-летний итальянец может продолжить карьеру в «Зените».
Ранее итальянские СМИ сообщили, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хочет видеть Ачерби в петербургской команде.
«Правда ли, что Манчини хочет видеть Ачерби в «Зените»? Да, возможность трансфера Фраченско существует, но больше я ничего не могу вам сказать.
Франческо — игрок топ-уровня, который хочет выигрывать титулы и выступать в Лиге чемпионов. «Зенит» — клуб с такими же амбициями. Поэтому существует вероятность, что Франческо перейдёт в «Зенит», но у него всё ещё контракт с «Сассуоло». Для осуществления перехода необходимо, чтобы все стороны согласились на условия трансфера», — приводит слова агента «Спорт день за днём».