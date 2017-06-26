Вандерсон присоединился к «Динамо» и провёл первую тренировку с клубом

Новичок московского «Динамо» нападающий Вандерсон прилетел на сбор в Австрию и уже провёл первую тренировку в составе столичного клуба. Об этом сообщил официальный «твиттер» бело-голубых.
14 июня «Динамо» объявило о переходе Вандерсона, который ранее выступал за «Краснодар». 31-летний форвард провёл в составе «быков» пять сезонов и является лучшим бомбардиром клуба в его истории. В составе бело-голубых новичок будет выступать под номером 14.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» московского клуба.