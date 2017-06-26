Франк де Бур стал главным тренером «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер «Аякса» и «Интера» Франк де Бур сегодня возглавил «Кристал Пэлас».
Как сообщает официальный сайт английского клуба, контракт с 47-летним голландским специалистом рассчитан на три года.
Тренерское кресло в «Кристал Пэлас» оставалось вакантным с мая, когда об отставке объявил Сэм Эллардайс. Прошлый сезон «орлы» завершили на 14-й строчке в таблице АПЛ.
Де Бур находился без работы с ноября прошлого года, когда был уволен с поста главного тренера «Интера».
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Франк де Бур близок к тому, чтобы возглавить «Кристал Пэлас»