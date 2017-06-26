Маклаков: Акинфеева защищают, несмотря на ошибки, а я бы его поменял

Известный актёр Алексей Маклаков поделился ожиданиями от будущего выступления сборной России на домашнем чемпионате мира и подвёл итоги выступления на прошедшем Кубке конфедераций, на котором россияне не смогли выйти из группы.
«Я вижу командный прогресс сборной. Было не стыдно смотреть на команду, исключая матч с Португалией. А c Мексикой и Новой Зеландией сыграли неплохо. Стиль игры появился, надежда — тоже.
К сожалению, из-за системы «осень-весна» в нашем чемпионате игроки во время летних крупных турниров находятся уже немного на спаде формы. Я верю в Станислава Черчесова, но ему надо подумать об основном вратаре сборной. Как бы ни защищали Акинфеева, но его вина в пропущенных мячах была, и не раз. Я бы поменял Игоря.
Жду от сборной России достойной игры и побед на домашнем чемпионате мира. Пока очень трудно загадывать. Наша команда может показывать замечательную игру, а может мгновенно всё преимущество упустить», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.