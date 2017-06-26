Смит: уверен, в финале КК газон стадиона в Петербурге будет в хорошем состоянии

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился мнением о состоянии газона стадиона «Санкт-Петербург» и полей на других аренах Кубка конфедераций—2017. Ранее на газон питерского стадиона жаловались главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш и форвард Криштиану Роналду.
«Роналду и Сантуш критиковали поле стадиона «Санкт-Петербург»? Но они всё-таки забили на этом газоне четыре гола! В целом мы довольны всеми полями на российских стадионах, но петербургский газон новый, он ещё не созрел в полной мере. Мы об этом изначально говорили.
Газон перенёс некоторые повреждения из-за тренировок и матчей, плюс менялась погода, что тоже не помогало. Сейчас у поля есть возможность отдыхать до финала. Уверен, в решающем матче газон будет в хорошем состоянии", — передаёт слова Смита корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Стадион «Санкт-Петербург» примет финальный матч Кубка конфедераций, который пройдёт 2 июля.