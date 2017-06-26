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Орлов: с чего вы взяли, что Кокорин и Дзюба адресовали жест Черчесову?

26 июня 2017, понедельник. 18:18. Футбол

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о шумихе вокруг «месседжа» нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артёма Дзюбы. На видео, опубликованном в «Инстаграме», футболисты прикладывают ребро ладони к губам. Некоторые предположили, что данный жест может быть адресован главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Кто-то специально ссорит Кокорина и Дзюбу с Черчесовым. С чего вы взяли, что этот «месседж» был адресован главному тренеру сборной России? Эту историю раздула группка журналистов, которая не любит Дзюбу и Черчесова. Эти футболисты разве идиоты? Нет! Они довольно умные и современные ребята, которые, если надо, скажут в глаза то, что они думают.

СМИ сделали конфликт между Артёмом и главным тренером национальной команды России, потому что специалист не взял Дзюбу в состав. Хотя просто дело в том, что нападающий сейчас не может играть на пределе возможностей, как, например, Фёдор Смолов», — сказал Орлов в интервью «Газете.Ru».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Веденеев: больше никогда не вызвал бы Кокорина и Дзюбу в сборную России
Источник: Газета.Ru Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Александр Кокорин Артём Дзюба Геннадий Орлов Станислав Черчесов Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
26 июня 2017, понедельник
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