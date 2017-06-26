«Галатасарай» интересуется полузащитником «Локомотива» Ндинга

«Галатасарай» интересуется полузащитником «Локомотива» Делвином Ндинга. Руководство турецкого клуба после ухода Фелипе Мело в 2015 году не может найти подходящего футболиста на позицию опорного хавбека и считает, что Ндинга способен закрыть эту зону.
Как пишет издание Aksam, зарплата 29-летнего конголезца в «Галатасарае» может составить € 1,1 млн в год. Ндинга не против покинуть «Локомотив», так как с приходом на пост главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина потерял место в стартовом составе. Делвин принял участие лишь в 9 матчах РФПЛ в прошлом сезоне.
Ндинга: круто, если скажут: Чёрный Дьявол выиграл что-то в России
Новичок «Локо» Дельвин Ндинга показал свои амбиции, заявил, что не против прозвища Чёрный Дьявол, и вспомнил победу «Осера» над «Зенитом».