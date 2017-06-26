Шакири: я не контактировал с «Ромой», журналисты знают об этом больше меня

Полузащитник «Сток Сити» Шердан Шакири опроверг информацию СМИ о возможном переходе в «Рому».
«Похоже, журналисты знают больше, чем я. Я не контактировал с „Ромой“. У меня есть контракт со „Сток Сити“, мне очень хорошо в Англии. Не знаю, что к этому можно добавить. Каждый футболист хочет играть в Лиге чемпионов, я тоже хочу это сделать в будущем. Я хочу бороться за титулы, но сейчас у меня в Англии нет никаких проблем. Никто не знает, что ждёт меня в будущем, но сейчас я очень доволен положением дел в „Стоке“, — цитирует Шакири Blick.
В минувшем сезоне 25-летний Шакири провёл 22 матча за «Сток Сити», в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2020 года.