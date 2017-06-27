Жена Мораты подписалась на страницу «Манчестер Юнайтед» в соцсети

Элис Кампельо, супруга нападающего «Реала» Альваро Мораты, подписалась на страницу «Манчестер Юнайтед» в «Инстаграме», породив новую волну слухов о трансфере футболиста.
Недавно зарубежные СМИ сообщили, что форвард сборной Испании принял решение о смене клубной прописки, но его не хочет отпускать тренерский штаб «сливочных». Тем не менее «Королевский клуб» мог бы продать игрока, если поступит подходящее предложение. «Манчестер Юнайтед» уже прислал запрос в адрес мадридцев, и сейчас стороны ведут переговоры о трансфере.
По итогам минувшего сезона Мората принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, выйдя на поле в основном составе в 14 из них. Игрок стал автором 15 голов и 4 результативных передач.