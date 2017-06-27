Бубнов: у Акинфеева после случая с Веллитоном в 2011-м появился комплекс выходов

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил ошибку вратаря сборной России Игоря Акинфеева в матче с Мексикой (1:2) на Кубке конфедераций — 2017 в эпизоде со вторым пропущенным голом. По мнению Бубнова, у Акинфеева появился некий комплекс игры на выходе после инцидента, произошедшего в матче ЦСКА со «Спартаком» в сезоне-2011/12. Тогда нападающий красно-белых Веллитон в одном из эпизодов столкнулся с Акинфеевым, который получил тяжёлую травму колена.
«С Акинфеевым такой эпизод уже случался в чемпионате России. Помните матч ЦСКА со «Спартаком» и момент столкновения с Веллитоном? И все тогда оправдывали бразильца, что он боролся и играл в мяч. А я говорил, что он прыгал на вратаря намеренно. Акинфеев же получил тяжёлую травму и пропустил очень много времени. Вполне возможно, что психологически этот след у него остался. В моменте с голом мексиканцев он побоялся выходить за линию штрафной, чтобы играть головой, ждал, что мяч прилетит. В результате он сбил Васина. Защитник подумал, что Акинфеев сыграет и до конца не пошёл, чтобы с ним не столкнуться.
А мексиканский форвард просто шёл до конца. Акинфеев, в принципе, в том эпизоде мог бы попытаться сыграть головой, но полез ногой. Это, думаю, вызвано страхом и рефлексом, которые связаны с той тяжёлой травмой. Мне кажется, что природу этой ошибки я могу объяснить. Я вообще думаю, что после того случая у него появился комплекс столкновений и выходов. Это всё прослеживается. Васин смог бы в эпизоде с голом мексиканцев сыграть, если бы Акинфеев не стал выходить. Психология — не оправдание ошибок вратаря», — приводит слова Бубнова «Спорт FM».