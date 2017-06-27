Нападающий «Ростова» Сердар Азмун прошёл медобследование в «Рубине» и уже прибыл на сбор казанцев.
Фото: vk.com
Ранее бывший президент «Рубина» Ильсур Метшин сообщил о возможном возвращении Азмуна в казанский клуб. Также ранее сообщалось, что главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс может пригласить Азмуна, если команду покинет Мусса Дембеле.
Напомним, новым главным тренером «Рубина» стал Курбан Бердыев, который не так давно покинул пост вице-президента — тренера «Ростова».
В минувшем сезоне Азмун провёл 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.