Джан: Салах – классное приобретение для «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Германии Эмре Джан прокомментировал переход в команду полузащитника «Ромы» Мохамеда Салаха. Сделал это Джан в преддверии матча 1/2 финала Кубка конфедераций с Мексикой, который состоится 29 июня.
«Салах – классное приобретение для «Ливерпуля». На днях познакомился с его статистикой в «Роме». Она впечатлила. Думаю, этот игрок принесёт много радости нашим фанатам», — передаёт слова Джана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Рома» сообщила, что сумма трансфера составила € 42 млн и может возрасти на € 8 млн благодаря бонусам.
Салах стал игроком «Ливерпуля»