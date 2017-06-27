Костакурта посоветовал Доннарумме остаться в «Милане»

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта посоветовал голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме не слушать предложений других клубов и остаться в стане россонери. В услугах футболиста итальянского гранда заинтересован, в частности, мадридский «Реал».
«Если бы Доннарумма остался в «Милане», то это прежде всего пошло бы на пользу ему самому. Доннарумма имеет кредит доверия в Италии, которого не имеет за рубежом», — приводит слова Костакурты Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что семья 18-летнего футболиста рекомендовала ему остаться в «Милане». Контракт игрока с клубом заканчивается летом 2018 года.