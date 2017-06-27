«Токио Верди» предложил контракт Тотти

Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти получил предложение из Японии. В услугах 40-летнего футболиста заинтересован «Токио Верди». Об этом на своей странице в «твиттере» написал журналист Танкреди Палмери.
Тотти было предложено подписать контракт с окладом в € 3 млн за сезон. На какой срок рассчитан договор, не сообщается.
Франческо Тотти играл в «Роме» с 1993 года, являясь воспитанником римлян. Ранее сообщалось, что «император» решил остаться в команде и займёт административную должность.
Тотти решил остаться в «Роме» и займёт административную должность