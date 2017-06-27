Агент: Кайоде хочет в Россию, но приоритетная страна та, что заплатит больше

Футбольный агент Франц Херцог, представляющий интересы нападающего «Аустрии» Оларенваджу Кайоде, рассказал, что его клиент очень хочет играть в России. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ЦСКА и «Локомотива».
«Кайоде очень хочет играть в России. Почему нет? Хорошие клубы и отличные контракты. Сейчас мы только в самом начале переговоров. Получили визу в Россию, у меня на следующей неделе встречи в Москве. Какие клубы? Это пока секрет!
Кроме того, к нему есть интерес в Испании, Португалии, Франции, Польше, Германии, Украине и Италии. Какая страна для него является приоритетной? Та, что заплатит больше! Без шуток. Трансферную цену готов потянуть только большой клуб. Поэтому у него есть отличный шанс сыграть в Лиге чемпионов и Лиге Европы", — сказал Херцог в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.