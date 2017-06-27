В Казань на полуфинал КК-2017 прибыло более 3 тыс. фанатов из Португалии и Чили

Компания oneFactor, специализирующаяся на автоматизации интеллектуального труда, разработала сервис мониторинга массовых мероприятий. Сервис позволяет решить проблему определения точной численности посетителей крупных мероприятий и сегментации посетителей. Специально для «Чемпионата» oneFactor производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.
28 июня на стадионе «Казань-Арена» пройдёт первый полуфинальный матч в рамках Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили.
По оценкам аналитиков компании oneFactor, на первом поединке 1/2 финала доля болельщиков из Португалии от общего числа болельщиков из двух стран составит примерно 8%.