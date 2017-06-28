Источник: «Краснодар» приобрёл Вандерсона у «Ред Булл Зальцбург» за € 8 млн

Трансфер нападающего Вандерсона из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» обошёлся «Краснодару» в € 8 млн, сообщает Krone.
Издание отмечает, что 22-летний бразильский футболист год назад перешёл в «Ред Булл Зальцбург» бесплатно.
По данным источника, заработная плата Вандерсона в «Краснодаре» составит примерно € 2 млн за сезон.
«Краснодар» 26 июня объявил о переходе Вандерсона, контракт с которым рассчитан до лета 2022 года.
В составе «Ред Булл Зальцбург» футболист провёл 28 матчей, забил пять голов и сделал 11 голевых передач.