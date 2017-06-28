«Реал» требует за Данило не менее € 19 млн, «Ювентус» даёт € 15 млн

«Ювентус» продолжает переговоры с «Реалом» по поводу перехода защитника Данило в туринский клуб. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, «Старая синьора» предложила «сливочным» за 25-летнего бразильца € 15 млн плюс бонусы. «Реал» готов отпустить Данило не менее чем за € 19-20 миллионов.
В ближайшее время «Ювентус» проведёт очередную встречу с агентом игрока.
Напомним, в туринском клубе рассматривают Данило как основного кандидата на замену Дани Алвесу, который расторгнет контракт с чемпионами Италии.